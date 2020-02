Pagelle Napoli-Barcellona: voti Sportmediaset e commento

Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Napoli e Barcellona, terminato 1-1 al San Paolo.

Mertens 7 – Il suo splendido destro a giro è il 121° gol in maglia Napoli, eguagliato il record di Hamsik. Prezioso anche in fase difensiva, Busquets lo azzoppa ed è costretto a lasciare il campo al 54′.

Insigne 6,5 – Gara da vero capitano quella dell’attaccante azzurro, che va vicino al gol ed è preziosissimo nei ripiegamenti.

Callejon 5,5 – In quanto a impegno ed abnegazione nulla da dire, ma pesa come un macigno il pallone sparato contro Ter Stegen che sarebbe falso il 2-1.

Ter Stegen 7 – Sulla magia di Mertens non può nulla, poi è bravissimo su Insigne e in uscita disperata su Callejon. Il migliore tra i catalani.

Messi 5,5 – Prima volta nello stadio che fu di Diego Maradona, la Pulce non è particolarmente ispirata anche grazie a un Napoli che lascia pochissimi spazi. La squadra di Gattuso si unisce alle poche squadre a cui non è riuscito a fare gol.

Junior Firpo 4,5 – Sulla carta era l’anello debole della retroguardia blaugrana e così si è rivelato. Un suo errato controllo dà il la all’azione del gol di Mertens, poi nella ripresa rischia il rigore su Callejon. I compagni si fidano poco e spesso lo ignorano anche quando è libero da marcature.