TUTTOSPORT – Urbano Cairo: “Tifo Napoli. Non vendo Andrea Belotti”

“Tifo Napoli. Non vendo Belotti”: sono queste le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, riportate dall’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport. A quanto pare il bomber dei granata che tanto piace proprio agli azzurri è incedibile. Se ne parlava da mesi, ma evidentemente la trattativa non s’ha da fare.

Il Napoli, intanto, cerca anche un esterno offensivo e tra i nomi in ballo c’è sempre quello di Everton, brasiliano del Gremio, che il club carioca può cedere. L’edizione odierna di Tuttosport fa sapere che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vorrebbe accelerare e chiudere in fretta l’operazione per anticipare la concorrenza, in particolar modo il Borussia Dortmund e l’Everton di Carlo Ancelotti, che sono interessati al calciatore. C’è un problema: il giocatore è extracomunitario e al momento non ci sono slot liberi nella rosa azzurra. Un’altra grana da risolvere per il mercato del Napoli. Non è escluso che si cambi obiettivo.