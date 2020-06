CDS – Napoli, Kostas Manolas verso il rientro

“Effetto Gattuso, così il Napoli vola” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. “La volata Champions non è impossibile: il tecnico ha ridato smalto a un gruppo in difficoltà”. In primo piano il k.o. della Lazio a Bergamo, in basso lo show di Edin Dzeko che regala tre punti d’oro alla Roma. Anche il Liverpool fa festa e si avvicina al titolo.

In casa Napoli, invece, si parla di Kostas Manolas. Il greco è stato assento nelle ultime partite, ma è stato rimpiazzato a dovere da Nikola Maksimovic. Ormai, però, il difensore è pronto a tornare in campo e verrà convocato per la sfida di domenica contro la SPAL, come scrive il quotidiano. Potrebbe anche partire da titolare, così da concedere un turno di riposo a uno dei due centrali. Una bella notizia, questa, per Gennaro Gattuso, che ritrova un altro leader della sua difesa in questo tour de force improvvisato.