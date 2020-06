Napoli, il retroscena su Hirving Lozano: fu acquistato per sostituire Lorenzo Insigne

Curioso il retroscena su Hirving Lozano svelato nelle ultime ore da “La Gazzetta dello Sport”. D’altronde, il messicano attira spesso l’attenzione dei media. “Probabilmente, Lozano andrà via, il suo manager, Mino Raiola, si sta attivando in Europa per trovargli una sistemazione e, soprattutto, un club disposto a investire i 50 milioni richiesti da De Laurentiis. Una valutazione, però, che non trova riscontro sul mercato, impoverito dalle conseguenze del Covid-19”.

“Lozano è arrivato a Napoli nella scorsa estate con la prospettiva di dover sostituire Lorenzo Insigne destinato, allora, al mercato. Poi, non se n’è fatto nulla, il capitano è rimasto e ha difeso la sua posizione con tutte le forze, nonostante il rapporto instabile con Carlo Ancelotti”. Insomma, la presenza del messicano nella rosa azzurra sarebbe dovuta a un errore di fondo. A maggior ragione, non ci sarebbe più spazio per lui nei piani tecnici di Gennaro Gattuso. L’addio sembra dunque inevitabile.