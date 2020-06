Paolo Del Genio esulta: “Il Napoli di Gennaro Gattuso ti fa impazzire”

Nel corso di “A tutto Napoli” su Tele A, Paolo Del Genio ha detto la sua sul momento degli azzurri. “Critiche al Napoli? Si può giocare meglio nel fraseggio, nell’aggressione alta, ma per chi è appassionato come me è spettacolare anche la fase difensiva di Gattuso, una componente fondamentale del calcio. È spettacolare anche vedere raddoppi programmati, la squadra corta, che si muove salendo o scendendo in base al movimento del pallone, è spettacolo anche quello ma più difficile da vedere per alcuni. C’è chi vede il bel gioco solo quando ci sono tanti passaggi consecutivi, è un altro gioco”.

“Rrahmani? Non male, sicuramente non la migliore partita, ma giocare contro il Napoli ora è dura. Il Napoli di Gattuso ti fa impazzire, fai enorme fatica a creare qualcosa di particolare e sai che può sempre pungere da un momento all’altro. Poi se ci aggiungiamo la maggiore qualità negli ultimi 30 metri allora il Napoli può fare un’ulteriore crescita”.