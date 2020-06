Napoli, Aurelio De Laurentiis paga gli stipendi di marzo e pretende la Champions

Aurelio De Laurentiis ha mantenuto la promessa pagando lo stipendio di marzo. Questa mattina, secondo quanto raccolto da calciomercato.it, i calciatori del Napoli e soprattutto i dipendenti hanno avuto una bella notizia con l’accredito dello stipendio di marzo. Dopo la vittoria della Coppa Italia, il patron azzurro ha cancellato ogni dubbio: non ci saranno tagli. Entro il 31 agosto, come da scadenza federale, il presidente del Napoli rispetterà tutti i suoi impegni pagando anche le altre mensilità.

Dopo il successo contro la Juventus, nella riunione in mezzo al campo Gennaro Gattuso ha parlato dei premi chiedendo degli orologi personalizzati. Aurelio De Laurentiis ha accontentato tutti. Ora c’è da pensare alla missione Champions, ma l’Atalanta non molla e sarà complicata. Continuano anche le trattative per i rinnovi dei contratti, ad un passo quelli di Piotr Zielinski e Nikola Maksimovic in scadenza a giugno 2021, mentre rimangono ancora in dubbio le situazioni di Arkadiusz Milik e José Callejon.