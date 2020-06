Napoli, Mario Sconcerti è sicuro: “A Verona prestazione da prima della classe”

in

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della puntata odierna di ‘Marte Sport Live’, trasmissione di approfondimento sui temi di casa partenopea in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Cosa penso della vittoria del Napoli contro l’Hellas Verona in campionato? Il risultato è stato giusto? Il risultato va sempre rispettato: chi vince ha fatto qualcosa in più dell’avversario, sempre”.

“Verona è uno dei campi più difficili d’Italia. L’Hellas ha giocato bene, il Napoli ha subito, ma la squadra di Gattuso ha fatto la partita e sinceramente ha fatto una prestazione da prima della classe, subendo quando c’era da subire e poi ha lentamente soffocato il proprio avversario”, ha aggiunto il noto giornalista, editorialista del Corriere della Sera. Nonostante anche Atalanta e Roma abbiano vinto, l’entusiasmo è salito. Molti tifosi azzurri credono nella possibilità di arrivare in Champions. Per Aurelio De Laurentiis è diventato questo l’obiettivo principale.