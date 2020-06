Napoli, proposta clamorosa di José Callejon: si offre per giocare gratis fino ad agosto

I media sembravano convinti di un addio di José Maria Callejon dopo il prossimo match con la SPAL. Il contratto dell’esterno spagnolo scadrà formalmente il 30 giugno e sembrava mancare l’accordo con il Napoli per una proroga per i mesi di luglio e agosto. La proposta che sarebbe arrivata dall’ex Real Madrid, però, potrebbe cambiare le cose. Come raccontato da Calciomercato.it, infatti, il giocatore non vuole lasciare l’Italia e ha comunicato oggi al club la disponibilità a giocare senza percepire ulteriori stipendi né bonus.

Luglio e agosto gratis, insomma, considerando che l’attaccante non ha accordi con nessun altro club e ha sempre dato priorità alla permanenza in azzurro. Per il Napoli non avrebbe avuto senso pagare un giocatore destinato ad andare via solo per la Champions che si disputerà ad agosto. L’unica richiesta fatta dall’ala azzurra è una copertura assicurativa che lo metta al riparo in caso di infortuni. Un gesto bellissimo quello di José, in segno di riconoscenza verso il club più importante della sua carriera.