TUTTOSPORT – Urbano Cairo positivo al Coronavirus: è in ospedale

“Ronaldo: ora gioco io!”: questo il titolo al centro dell’apertura odierna di Tuttosport. Dopo il tampone negativo, il portoghese è pronto a riaccendere la Juve, che senza di lui ha steccato con Crotone, Verona e Barcellona. Contro lo Spezia rientrerà anche Giorgio Chiellini. C’è un’intervista del quotidiano piemontese ad Ansu Fati. Oggi il giovane talento del Barcellona compie diciotto anni e parla del “Golden Boy”: “Desidero conquistare il vostro fantastico premio da quando avevo 5 anni e lo vinse Messi. Entusiasmante essere tra i 20 finalisti: l’albo d’oro è una parata di stelle”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



In taglio basso spazio al match che vedrà impegnata l’Inter contro il Torino, oggi pomeriggio. “Inter, assalto alla vetta senza Lukaku”. Di fianco, invece, la notizia che ha un po’ inquietato il mondo granata nelle ultime ore: “Cairo positivo e in ospedale, Toro in ansia”, titola il quotidiano. Insomma, è un periodo senza dubbio molto problematico per i torinisti.