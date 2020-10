GAZZETTA – “StraMilano”: Inter e Milan iniziano a pensare allo scudetto

“StraMilano”. Questo il titolo con cui si apre La Gazzetta dello Sport di oggi su Inter e Milan: Antonio Conte insegue l’aggancio in vetta, Stefano Pioli è da fuga. Oggi Inter-Parma: Lautaro Martinez con Ivan Perisic per non rimpiangere Romelu Lukaku. Domani tocca al Milan: imbattuto da 23 gare. Gigio Donnarumma è guarito. Spazio in taglio basso alla negatività di Cristiano Ronaldo. Tira un sospiro di sollievo la Juventus: il portoghese è finalmente guarito dal Coronavirus e già scalpita. Andrea Pirlo potrà contare su di lui contro lo Spezia.

Per quanto riguarda il Napoli, la rosea offre un approfondimento su Victor Osimhen. “Il nigeriano è la nuova stella che sta cominciando a brillare nel nostro campionato. Esordio dirompente entrando nel secondo tempo a Parma, poi una prova da applausi contro l’Atalanta. Di quelle prestazioni che lasciano a bocca aperta. Poi, come ogni giovane, qualche passo a vuoto, ma di quelli che fanno crescere. Come la prova anonima contro l’AZ Alkmaar e quella di lotta a Benevento. Poi giovedì sera a San Sebastian la serata decisamente no”.