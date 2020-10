TUTTOSPORT – Tutti in ansia verso Juventus-Napoli: dopo Piotr Zielinski si teme per altri positivi

La pagina del quotidiano Tuttosport di oggi dà spazio al big-match dell’Allianz di Torino: domenica 4 ottobre alle ore 20:45 è in programma Juventus-Napoli, ma la squadra di Aurelio De Laurentiis è in ansia e con il fiato sospeso a causa dei risultati dei nuovi tamponi che arriveranno nelle prossime ore. Lorenzo Insigne è fuori per infortunio, mentre Piotr Zielinski è risultato positivo e si teme la positività di altri calciatori. La partita contro i bianconeri potrebbe essere rinviata a data da destinarsi.

Spazio anche al calciomercato con Federico Chiesa, schierato come capitano nell’ultimo incontro perso con la Sampdoria. L’esterno viola è diretto verso i rivali della Juventus: potrebbe essere il colpo last minute dei bianconeri. Dai toscani potrebbe arrivare dunque Josè Maria Callejon, svincolatosi questa estate dal Napoli, pronto per un contratto biennale. Nel taglio alto si parla invece del colpo del Milan: Diogo Dalot dal Manchester United. Il Torino, infine, spinge per l’arrivo di Gaston Ramirez.

