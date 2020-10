Calciomercato Napoli, ufficiale: Amin Younes passa in prestito all’Eintracht Francoforte con diritto di riscatto

Amin Younes lascia il Napoli e si trasferisce in Germania. La società azzurra ha ufficializzato con una nota il trasferimento dell’attaccante tedesco all’Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale, con diritto di opzione per acquisto definitivo. Il giocatore ha vestito la maglia partenopea per due stagioni, collezionando 26 presenze e 4 goal per l’esterno offensivo di origini libanesi.

“La SSC Napoli ufficializza il trasferimento di Amin Younes all’Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale, con diritto di opzione per acquisto definitivo”, si legge dunque sul sito ufficiale del club. Il calciatore tedesco si è già mostrato soddisfatto sui propri social con la sua nuova maglia, quella rossonera dell’Eintracht Francoforte. Amin Younes arrivò a Napoli nel 2018, a parametro zero, dopo aver giocato in precedenza con l’Ajax. Né con Carlo Ancelotti né con Gennaro Gattuso è mai riuscito a imporsi e diventare veramente protagonista. La cessione era dunque inevitabile, anche per una questione numerica.

