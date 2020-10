GAZZETTA – Federico Chiesa verso la Juventus: tifosi della Fiorentina in rivolta

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport concede oggi ampio spazio al Giro d’Italia e accantona in parte il calcio: al via la 103° edizione. Sarà una manifestazione storica visto che per la prima volta partirà in autunno a causa dell’emergenza Coronavirus. “Caccia a ottobre rosa”, il titolo del quotidiano che seguirà come sempre da vicino e con tanti speciali la corsa ciclistica più amata dagli italiani. Vincenzo Nibali per il tris, ma occhio a Geraint Thomas.

Di spalla, invece, si parla dell’operazione di mercato che potrebbe chiudere con il botto questa sessione avara di grandi colpi. Federico Chiesa potrebbe lasciare la Fiorentina per accasarsi alla Juventus e i tifosi viola si stanno già ribellando. C’è il sì del calciatore ormai da tempo e così gli ultras fiorentini hanno tolto al calciatore la fascia di Davide Astori, indimenticabile capitano scomparso nel 2018. Insomma, dopo Roberto Baggio e Federico Bernardeschi, un altro gioiello del club toscano potrebbe accasarsi dai rivali bianconeri.

