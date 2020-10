Calciomercato Napoli, secondo Alfredo Pedullà sono possibili i trasferimenti di Tiémoué Bakayoko e José Callejon

Il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale, ha parlato dei possibili colpi di mercato delle ultime ore. “Ormai mancano meno di tre giorni alla conclusione della sessione estiva di calciomercato. E ci sono, come sempre, alcune storie da seguire con attenzione, è il bello del mercato. Tre storie importanti, forse più di altre: ci riferiamo a Chiesa-Juve, Bakayoko-Napoli e Callejon-Fiorentina. Su Chiesa vi abbiamo detto tutto in esclusiva da martedì: offerta accettata, nessuna contropartita tecnica, pagamento dilazionato, apertura di Commisso”.

“Abbiamo anche aggiunto che la Juve, dopo aver sistemato Rugani, lo avrebbe voluto fare a prescindere dalla cessione di Douglas Costa e contando di fare qualche altra uscita. Bakayoko è da ieri sera un obiettivo concreto del Napoli, ha già detto sì, ci sono state le aperture del Chelsea, la pedina perfetta per il 4-2-3-1, si va avanti a oltranza con fiducia. Callejon è strettamente collegato a Chiesa, ma non escludiamo che possa arrivare a prescindere visto che l’esterno spagnolo ha detto no a tutti per aspettare la Fiorentina”.

