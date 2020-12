TUTTOSPORT – “Toro, almeno 4 rinforzi o vai in B”

“Juve, due partite in un giorno” scrive Tuttosport in apertura quest’oggi. Prima la sentenza del Collegio di Garanzia sul ricorso del Napoli, poi in campo contro la Fiorentina di Cesare Prandelli per l’anticipo della 14ª giornata di Serie A. Il match allo Stadium contro i viola per continuare l’assalto alle milanesi: in caso di vittoria, nuovo aggancio all’Inter di Antonio Conte. “Milan, scommessa Antiste. Inter fra Gervinho e Papu”: spazio al mercato nel taglio alto del quotidiano. Rossoneri interessati al giovane del Tolosa, i nerazzurri invece puntano su un attaccante esperto.

“Mancini: 2021 azzurro. Rinnovo? Non c’è problema”. Parla il commissario tecnico della Nazionale azzurra che in una conferenza stampa sul web trae un bilancio del 2020 e punta già al prossimo anno. “Toro, almeno 4 rinforzi o vai in B”: la formazione granata allenata da Marco Giampaolo stenta a decollare. Urgono dei rinforzi: per l’attacco si pensa anche a Leonardo Pavoletti del Cagliari.