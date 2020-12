Juventus-Napoli, c’è il rischio del precedente pericoloso per la Serie A

“Se si gioca sarà un colpo pericoloso per la continuazione della Serie A”. Questo il monito di Tuttosport su Juventus-Napoli. Oggi alle 14 il Collegio di Garanzia del CONI avrà il potere di confermare o ribaltare la sentenza di Piero Sandulli, presidente della Corte d’Appello Federale della FIGC. Sembra difficile trovare un difetto formale nella sentenza visto che il Collegio non può entrare nel merito della vicenda. Il Napoli ha concrete speranze di riottenere indietro almeno il punto di penalità.

Il rischio è però quello di creare un precedente qualora si rigiocasse la partita. La prima data utile per la sfida sarebbe a maggio e c’è il caso di Adrien Rabiot che ha scontato la sua squalifica proprio nella partita mai giocata contro i partenopei, ma in caso di inversione di marcia tornerebbe fuori. Potrebbe giocare oggi contro la Fiorentina, ma non sarebbe disponibile con l’Udinese per il match del 3 gennaio.