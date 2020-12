GAZZETTA – “Nazionale e dintorni”

La Gazzetta dello Sport titola la sua prima pagina così: “Letterina di Conte”. La rosea presenta la lista dei desideri del tecnico dell’Inter sul mercato, ma prima il club dovrà riuscire a cedere Christian Eriksen. Da Marcos Alonso a Renato Sanches passando per Leandro Paredes fino a Gervinho. “Scamacca e Ibra show”: i rossoneri trattano per la punta del Genoa. Il Festival di Sanremo prenota Zlatan Ibrahimovic. Per gennaio caccia anche a un difensore. “Pirlo-Prandelli, amici nemici”: il taglio laterale si concentra sulla gara di stasera che vedrà la Fiorentina a Torino contro la Juventus. “Nazionale e dintorni”: il 2021 del ct Roberto Mancini che dice “cerco un Pablito”. E Gabriele Gravina si ricandida per la FIGC.

Novità sul fronte caso Juve-Napoli: “Senza svolta, De Laurentiis ricorrerà anche al Tar”. Il club bianconero ha deciso di non costituirsi, così come la Figc, mentre il collegio difensivo del Napoli è composto dall’avvocato Mattia Grassani e dal collega Enrico Lubrano. L’obiettivo del club è quello di dimostrare l’impedimento, ossia la causa di forza maggiore per il mancato viaggio a Torino.