TUTTOSPORT – “Taglio stipendi: toh, stavolta Lotito applaude Agnelli”

“Dai Italia, segna il 4-3!”. Tuttosport nell’edizione odierna propone un’intervista al virologo Roberto Burioni. In prima pagina poi c’è spazio anche per l’assemblea di Lega e i temi che ne sono emersi: “Taglio stipendi: toh, stavolta Lotito applaude Agnelli”, titola il quotidiano piemontese. Nella giornata di ieri i club del massimo campionato si sono già ritrovati in video conferenza per trattare, fra gli altri argomenti, la riduzione degli stipendi. Un tema che si discute ormai da diversi giorni. Per il momento, però, non c’è nessuna decisione ufficiale con Juventus, Inter e Cagliari che per ora hanno preso iniziative autonome per tagliare gli ingaggi dei prossimi mesi.

Non è mancato lo spazio per un curioso retroscena che riguarda la giornata. Dopo i dissapori dei giorni scorsi, infatti, il presidente della Lazio Claudio Lotito si è complimentato con Andrea Agnelli per aver subito trovato l’accordo per il taglio degli stipendi. La tensione si allenta.