Napoli, ecco le 4 soluzioni per terminare la Champions League

La Gazzetta dello Sport prova a delineare delle valide idee per la ripresa delle coppe europee. La UEFA valuta una riforma in corso in modo da poter terminare finalmente la stagione sportiva. Restano da giocare 17 partite. Ecco dunque i possibili scenari:

CHAMPIONS INTEGRALE (17 partite, durata 6 settimane)

Prima settimana: ritorno dei restanti ottavi di finale

Seconda settimana: andata dei quarti di finale

Terza settimana: ritorno dei quarti di finale

Quarta settimana: andata delle semifinali

Quinta settimana: ritorno delle semifinali

Sesta settimana: finale in gara secca a Istanbul.

CHAMPIONS A GARE SECCHE (11 partite, durata 4 settimane)

Prima settimana: ritorno dei restanti ottavi di finale

Seconda settimana: quarti di finale

Terza settimana: semifinali

Quarta settimana: finale in gara secca a Istanbul

FINAL FOUR (11 partite, durata 3 settimane)

Prima settimana: ritorno dei restanti ottavi di finale

Seconda settimana: quarti di finale

Terza settimana: semifinali e finalissima in sede unica a Istanbul

FINAL EIGHT (11 partite, durata 11 giorni)

Dopo il completamento degli ottavi di finale le otto squadre qualificate si giocherebbero in gare secche e in una sede unica la coppa. È la soluzione estrema.