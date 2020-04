GAZZETTA – La UEFA sconsiglia di imitare il Belgio: si deve giocare

“Obiettivo giovane Inter”: così La Gazzetta dello Sport nel titolo di apertura quest’oggi. Il quotidiano prova a svelare il piano nerazzurro per il salto di qualità. Sarà Marcelo Brozovic il pilastro dell’Inter del futuro: EpicBrozo pronto al rinnovo, attorno a lui Conte costruirà una squadra importante. Nel mirino Federico Chiesa, Corentin Tolisso, Emerson Palmieri e Marash Kumbulla. Servono 130 milioni di Euro dalle cessioni di Mauro Icardi, Ivan Perisic e Radja Nainggolan. Movimenti anche in casa Juve. “Parte De Sciglio? Torna a casa Luca Pellegrini”: l’ex Milan vicino al Paris Saint-Germain. “C’è il rinnovo per Romagnoli. Gabbia il futuro” è invece il titolo sul mercato del Milan. “Pilastro Mancini. Via Fazio e Juan Jesus, dubbio Smalling” per quanto riguarda la Roma.

Si parla infine delle direttive della UEFA per riprendere i campionati. Chi congelerà la classifica come accaduto in Belgio non vedrà le squadre della propria federazione partecipare alle prossime coppe europee.