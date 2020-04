Il bel gesto di Diego Armando Maradona: taglio dello stipendio per aiutare i colleghi

in

Diego Armando Maradona continua a dispensare felicità ovunque vada. Ora pensa al taglio del proprio stipendio per aiutare i colleghi. Questa la decisione dell’ex campione argentina che ha comunicato al Gimnasia, di cui è allenatore, la sua volontà in virtù della crisi legata all’emergenza del Coronavirus.

“Sono i calciatori che muovono il nostro mondo, senza di loro sarebbe una giostra vuota che nessuno guarderebbe. Molti ragazzi si sono fatti male, sono stati sfortunati. Ma non hanno smesso di metterci la faccia per i loro club ed è il momento di sostenerli, di garantire i loro stipendi. I giocatori che hanno avuto la fortuna di guadagnare un sacco di soldi durante la loro carriera, oggi dovrebbero costituire un fondo comune per aiutare i ragazzi delle serie inferiori. E lo stesso noi allenatori”, ha dichiarato la storica stella del Napoli a “Infobae”. Un gesto indubbiamente molto nobile, che testimonia ulteriormente quanto Diego fosse apprezzato anche fuori dal campo da giocatore.