TUTTOSPORT – “Sorrisi Napoli, valanga Lazio”

La prima pagina del giornale Tuttosport apre con il titolo “Juve, il colpo è Chiellini“, in riferimento al prossimo rientro del capitano bianconero. Sarri nel recupero del difensore, che procede speditamente, in vista delle gare con Inter e Lione. Tra l’altro, “Chiello” è atteso anche dal ct Roberto Mancini per gli Europeo itineranti che gli azzurri giocheranno proprio in Italia nella fase a gironi. Stasera, invece, il palcoscenico sarà dei suoi compagni della Juventus, che in Coppa Italia affronteranno l’Udinese agli ottavi. Spazio anche alla vittoria del Napoli contro il Perugia e alla sfida dei quarti con i biancocelesti: “Sorrisi Napoli, valanga Lazio“. Gli aquilotti hanno battuto la Cremonese per 4-0 e continuano la loro lunghissima striscia di vittorie consecutive in tutte le competizioni. Insomma, il Napoli non poteva trovare avversario peggiore in un torneo che rappresenta ormai la priorità della stagione. L’unico vantaggio per gli uomini di Gennaro Gattuso sarà quello di giocare in casa.