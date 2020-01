Calciomercato Napoli: la Fiorentina si intromette per Sofyan Amrabat, ma deve convincere l’Hellas Verona

Ci sono aggiornamenti curiosi in merito alla trattativa tra il Napoli e il Verona per Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, infatti, non sembra ancora sicuro del trasferimento in azzurro previsto per giugno. In pratica, manca solo la volontà del giocatore, in quanto le società hanno già trovato il loro accordo. Come riferito nel corso di Calciomercato – L’originale su Sky Sport, si sarebbe inserita una nuova contendente tra il club azzurro e il calciatore: si tratta della la Fiorentina. La proposta dei viola sembra intrigare di più il giocatore dell’Hellas. La squadra di Rocco Commisso dovrà presentare un’offerta però pari, se non superiore, al Verona per accaparrarsi il marocchino. Una bella gatta da pelare. L’unica fortuna del Napoli è che non ci saranno altri ostacoli nell’operazione. Secondo l’agente di Sofyan Amrabat, l’Inter avrebbe abbandonato ogni pretesa virando su altri profili. Quello che sembrava essere il primo colpo dell’estate azzurra rischia di sfumare in poche ore.