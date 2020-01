Calciomercato Napoli, sono tutti in eterna attesa di Dries Mertens

Il Napoli aspetta ancora con ansia Dries Mertens. Il belga, tornato in patria da un fisioterapista di fiducia per problemi fisici, deve ancora riaggregarsi alla squadra. Nelle prossime ore Dries Mertens riabbraccerà i compagni allenandosi a Castel Volturno, in attesa di tornare in campo. Da quando è arrivato Gennaro Gattuso, l’esterno non ha mai giocato da titolare: panchina con Parma e Sassuolo e doppio ingresso nella ripresa, prima di venire fermato dalla condizione imperfetta.

Insomma, sembra proprio che “Ciro” si stia quasi divertendo a rendere la propria situazione simile a una telenovela. Il calciatore non ha ancora affrontato degnamente il discorso del rinnovo con la società. Il giocatore ha rifiutato l’ingaggio proposto e dovrà riparlare con Aurelio De Laurentiis a fine mese. Sia lui sia José Callejon rischiano di andare via a parametro zero e a fronte del probabile mancato accesso in Champions sarebbe una perdita troppo grande da colmare per il Napoli.