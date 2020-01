Calciomercato Napoli, sulle tracce di Faouzi Ghoulam ora c’è il Watford

Faouzi Ghoulam potrebbe ancora abbandonare il Napoli nella finestra di mercato invernale. Nonostante le indiscrezioni che parlavano di un rinnovo a sorpresa, il club sarebbe disposto a cedere il terzino da un momento all’altro di fronte a un’offerta congrua. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia ci sarebbe già stato un sondaggio da parte del Watford, a caccia di un profilo con le caratteristiche dell’algerino. Tra le parti ci sono stati anche i primi contatti, ma bisogna discutere per bene il valore del cartellino, considerando l’ultimo biennio travagliato del diretto interessato.

Il Watford vorrebbe spendere circa 10 milioni di Euro, mentre il Napoli chiede molto di più. Le condizioni per arrivare a una felice conclusione, però, sembrano esserci tutte. A dispetto delle condizioni fisiche, Faouzi Ghoulam continua ad avere estimatori in tutta Europa e questo gioca a favore del Napoli. Gli azzurri, comunque, hanno bisogno quanto prima di un altro terzino mancino per far rifiatare Mario Rui, da tempo titolare costretto.