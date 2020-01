CDS – “Napoli-Lazio sarà una sfida da brividi”

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il titolo “El segna sempre Lu“, riferito alla Coppa Italia. L’Inter ha infatti battuto nettamente il Cagliari con una doppietta del solito Lukaku e si sta consolidando sempre più a livello nazionale. I quarti di finale della competizione stanno prendendo forma e i nerazzurri sentono di poter arrivare in fondo anche a questo torneo. Tra le squadre che hanno passato il turno, però, c’è anche il Napoli. Il quotidiano gli dedica il titolo “Napoli-Lazio sarà una sfida da brividi“. Con due rigori di Lorenzo Insigne nel primo tempo, i partenopei hanno battuto il Perugia. La Lazio, invece, ha vinto per 4-0 contro la Cremonese. Ciò significa che ai quarti partenopei e biancocelesti si ritroveranno faccia a faccia a due settimane di distanza dal confronto in campionato. La Coppa Italia è già entrata nel vivo, ma per gli azzurri sarà dura andare ancora avanti.