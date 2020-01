Video – Patric non sottovaluta il Napoli: il difensore della Lazio parla dei quarti di Coppa Italia al San Paolo

Napoli e Lazio si erano appena affrontate in campionato, all’Olimpico. I partenopei avevano perso per via di uno sciagurato errore del portiere David Ospina. Il destino ha voluto che le due squadre si rincontrassero dopo pochi giorni. I risultati degli ottavi di Coppa Italia hanno prodotto infatti un quarto di finale al San Paolo tra partenopei e biancocelesti, in programma il 29 gennaio. Gara tosta per i padroni di casa, ancora in crisi e attesi da una serie di partite difficilissime, tra cui una contro la Juventus.

In mixed zone, dopo il match con la Cremonese, il difensore capitolino Patric ha risposto a una domanda del giornalista Emanuele Celeste relativa proprio al prossimo impegno col Napoli. “Il Napoli è sempre una squadra molto forte. Ci aspettiamo sempre una squadra forte che deve approcciare la gara ai massimi livelli perché sappiamo i giocatori che hanno e ogni partita è un mondo diverso”.