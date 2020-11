TUTTOSPORT – “Sorridi, Juve”: stavolta Cristiano Ronaldo diventa assistman

“Sorridi, Juve” è il titolo d’apertura di Tuttosport in edicola quest’oggi. Spazio alla vittoria dei bianconeri in Champions League. Travolto il Ferencvaros con il punteggio di 4-1 con uno strepitoso Alvaro Morata, già autore di 6 goal in 7 partite. Cristiano Ronaldo stavolta si veste da assistman. Bianconeri alla 100ª vittoria in Champions League: ottavi a un passo. “Lazio, Caicedo micidiale”. Ancora l’attaccante ecuadoriano decisivo. In casa dello Zenit la Lazio fa 1-1.

“Finalmente Toro!”. Nel taglio alto spazio alla vittoria del Torino in casa del Genoa, nel recupero della 3ª giornata di Serie A. Il 2-1 al Genoa conferma i progressi. Prima vittoria per Marco Giampaolo. Europa League: “Milan, occhio al Lille ma Ibra c’è”. Match ball qualificazione per i rossoneri. Stefano Pioli fa turnover ma non rinuncia allo svedese. In campo anche Napoli e Roma alle 18.55: “Napoli e Roma, vietato sbagliare”. Gennaro Gattuso contro il Rijeka ultimo nel girone, Paulo Fonseca si gioca il primato con il Cluj.