Napoli, si va verso la conferma della sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Juventus

Brutte notizie per gli azzurri. Quello di lunedì 9 novembre sarà il giorno in cui si discuterà del ricorso del Napoli dopo il 3-0 a tavolino assegnato alla Juventus per il match dello scorso 4 ottobre. Il Napoli ha subito anche una penalizzazione di un punto in classifica. Alla Corte d’Appello, presieduta da Piero Sandulli, in un solo giorno ci saranno discussione e sentenza e si avrà un primo risultato.

Stando a quanto riportato dal giornale online Calciomercato.it, l’orientamento del giudice sarebbe quello di confermare la prima decisione. Dunque rimarrebbero le sanzioni comminate al club di Aurelio De Laurentiis. Riportando tale indiscrezione, il portale specifica che in questo caso ci sarebbe ricorso immediato da parte del legale Mattia Grassani al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Davvero curioso: lo stesso giudice era intervenuto in radio alcuni giorni fa, sostenendo che la classifica di Serie A non dovesse essere scritta dal COVID-19 o da fattori esterni.