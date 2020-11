CDS – Napoli, Gennaro Gattuso suona la carica: “Non dobbiamo dimostrare niente”

“Tamponi, che giungla” scrive il Corriere dello Sport in apertura quest’oggi. In Champions League senza Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha: sono positivi. La Lazio: “A Torino solo i negativi”. Ma c’è difformità con i parametri UEFA. Il laboratorio di Avellino: “Esiste una discordanza di risultati, non è la prima volta”. Lo scontro sulla rivelazione di un terzo gene. Igli Tare: “Ciro gioca contro la Juve”. “La Juve sul velluto con Morata e Dybala”: vittoria agevole dei bianconeri in casa del Ferencvaros. Finisce 1-4 per la squadra di Andrea Pirlo, alla seconda vittoria consecutiva: “Necessario essere meno egoisti”.

“Napoli, la scossa di Gattuso”. Gli azzurri in Croazia contro il Rijeka, out Lorenzo Insigne. Pronti 7 cambi rispetto alla gara con il Sassuolo. Andrea Petagna titolare, in porta va Alex Meret. “Non dobbiamo dimostrare niente”, ha dichiarato Gennaro Gattuso. In campo anche la Roma contro il Cluj e il Milan contro il Lille.