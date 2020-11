TUTTOSPORT – Silenzio da parte della Juventus dopo il ricorso respinto al Napoli

“ADL che botta dalla Corte d’Appello!“. Titola così in prima pagine l’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport. “Sentenza dura: confermati il 3-0 e il punto in meno, il Napoli: ‘Ricorriamo al Coni'”. Al centro il consiglio a Paulo Dybala del suo ex presidente, Maurizio Zamparini: “Vai al Real!“.

Ieri è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo, che ha respinto il ricorso del Napoli lasciando nelle mani della Juventus i tre punti conquistati fuori dal campo dalla Vecchia Signora. Il club bianconero, di fatti, non ha avuto alcuna reazione ufficiale alla notizia di ieri, anche perché già aveva già deciso di mettersi da parte non partecipando al ricorso effettuato dal Napoli. Un silenzio che, però, è stato accompagnato nelle scorse ore da un senso di fiducia nei confronti delle istituzioni del calcio e di quel protocollo firmato da tutti i club di Serie A. Non finisce qui. Il Napoli vuole andare fino in fondo.