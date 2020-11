Durissimo comunicato del Napoli contro la sentenza: ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha replicato alla durissima sentenza della Corte Sportiva d’Appello della FIGC. La società infatti “prende atto della decisione della Corte Sportiva d’Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. La SSCN non condivide in toto la sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società trascurando documenti chiarissimi a suo favore e delegittima l’operato delle autorità sanitarie regionali. La SSCN ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo e anche in questo caso intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l’unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio”.

Non finisce qui, dunque. Aurelio De Laurentiis, intervenuto anche nel corso dell’ultimo dibattimento, esige di giocare regolarmente la partita con la Juventus. Al momento, a prescindere dalle penalizzazioni, il Napoli rimane sopra ai bianconeri in classifica.