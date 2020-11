GAZZETTA – Leonardo chiama Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain

“MI LANcio”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Il Milan cerca altri talenti per il piano scudetto. Al lavoro per gennaio, dunque. Si parla poi del ricorso del Napoli. “Azzurri respinti, ma ADL non cede”. Restano lo 0-3 con la Juventus ed il -1 in classifica. Il giudice della Corte d’Appello: “Si è creato l’alibi per non giocare”. Nuovo ricorso al Coni. Altra vicenda che trova spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale in edicola questa mattina quella legata ai biancocelesti con il titolo seguente: “Prelievi e tamponi: il laboratorio di Avellino otto ore sotto esame”. Procede l’inchiesta della Procura Federale sulle analisi del club di Claudio Lotito.

“Record: in 16 in giro per il mondo. Il fastidio del club, Conte preoccupato”. Questo il titolo sull’Inter. Il tecnico irritato come la società per i tanti assenti che ci saranno durante la sosta e che impediranno di preparare al meglio le decisive sfide in programma alla ripresa. Importanti scenari di mercato si profilano invece in casa bianconera. “Leo chiama al PSG anche Ronaldo: ‘Tutto può succedere’. Bianconeri tranquilli”. Per ora si tratta solo di un sogno di mercato, ma ovviamente tutto dipenderà dalla volontà del portoghese.