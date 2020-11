Carlo Alvino commenta: “La sentenza mi manda in tilt. Non hanno prove, questa è calunnia”

Carlo Alvino ha commentato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli la decisione della Corte Sportiva d’Appello. “Sentenza Juventus-Napoli? Si può anche accettare, ma quello che mi manda in tilt, sono le motivazioni. Si dice che sia stato creato un alibi per giocare, ma non si portano prove che sostengono ciò, questa è calunnia. Se non porti le prove, questo è di una gravità assoluta. Sono fuori di testa, è una sentenza impregnata di termini offensivi verso Napoli e i napoletani”.

“Ma come si fa a scrivere una cosa del genere? Non hanno le prove e scrivono che il Napoli si sia creato un alibi per non giocare contro la Juventus. Vi ripeto, questa cosa mi manda fuori di testa, perché se non hai le prove, non puoi dire certe cose, altrimenti devi dimostrarlo. Questa è calunnia perseguibile a norma di legge. Sono in tilt, vorrei capire se un giudice può dire una cosa del genere, un’offesa al club, ai suoi tifosi, a tutto l’ambiente partenopeo”.