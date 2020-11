Juventus, anche Massimo Giletti dice la sua: “Il Napoli aveva solo due positivi, non dieci”

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto nelle ultime ore il conduttore televisivo Massimo Giletti, noto per la sua fede bianconera. “Ho una sensazione, credo che il Napoli avesse il timore che altri tamponi dei calciatori risultassero positivi e per questo ha cercato di non disputare la partita. Tutte le squadra con positivi sono partite e hanno giocato. Il Napoli aveva solo due positivi, non dieci; c’è un protocollo previsto dal Coni e quello andava rispettato. Poi Mertens e altri giocatori non dovevano andare in giro per la città a mangiare la pizza, dopo il Genoa avrebbero dovuto prendere degli accorgimenti. Ho letto la sentenza e non lascia molto spazio, se facciamo i furbi e ci appigliamo ad un sistema non codificato come quello della Figc, forse facciamo di tutto per non giocare la partita”.

“E’ chiaro ed evidente che si andrà al Tar, è un caso di una società che ha fatto una scelta diversa da quelle fatte dalle altre società, non entro nel merito della scelta del Napoli, ma entro nel merito che se tutti si comportassero così il campionato non si giocherebbe più. Bisogna vedere come si è arrivati l’intervento dell’Asl, bisogna intervenire in modo serio se no non se ne esce più”.