TUTTOSPORT – Secondo Raffaele Auriemma oggi è l’ultimo giorno di allenamento del Napoli

“Rugani positivo, Juve-Inter in quarantena e CR7 non torna” si legge in prima pagina sull’edizione di oggi del quotidiano Tuttosport. La notizia del difensore juventino positivo al Coronavirus ha sconvolto ancora di più il mondo del calcio, che stava già iniziando a fermarsi, seppur con colpevole ritardo. Di spalla l’indiscrezione dell’Atletico Madrid su Cristian Ansaldi del Torino, mentre si parla anche di Josip Ilicic che porta in dote numeri paragonabili a quelli di Cristiano Ronaldo.

Pochi dubbi, anche se non ci sono ancora annunci ufficiali, per quanto riguarda il prosieguo del lavoro del Napoli. Stando a quanto scrive Raffaele Auriemma sulle colonne del giornale, oggi potrebbe essere l’ultimo giorno di allenamento per il Napoli a Castel Volturno. Al Training Center si attende solo l’annuncio della UEFA per il rinvio della partita col Barcellona. A quel punto, stop agli allenamenti per 7 giorni. Il calcio si deve fermare del tutto e dappertutto, ma c’è chi fatica ancora a capirlo.