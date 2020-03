Calciomercato Napoli, il rinnovo di Piotr Zielinksi è sempre più vicino

Gennaro Gattuso non vuole rinunciare a Piotr Zielinski, diventato ormai il perno del suo centrocampo insieme a Diego Demme. Il mister ha parlato della situazione contrattuale del polacco con Aurelio De Laurentiis nell’incontro della scorsa settimana. Per questo motivo il patron azzurro ha intenzione di rinnovare il l’impegno del giocatore col Napoli entro fine stagione, convocando il polacco a breve per definire il tutto. Il club avrebbe già proposto un ingaggio da 2,5 milioni di Euro con clausola da 100 milioni, ma il diretto interessato vorrebbe eliminarla o abbassarla a 80 milioni. Inoltre la richiesta parla di 2 milioni in più di ingaggio da spalmare nei 4 anni di durata del contratto. Ipotesi, questa, che potrebbe rappresentare il punto d’incontro definitivo. Indubbiamente, però, ragionare in queste settimane del futuro di ogni calciatore sarà complicato. C’è anche il rischio che molti cartellini si svalutino come conseguenza dell’emergenza del Coronavirus. Il rinnovo di Piotr Zielinksi, comunque, dovrebbe essere vicino.