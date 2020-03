Napoli, il report del possibile ultimo allenamento a Castel Volturno

Il Napoli continua ad allenarsi nel caos e nella confusione generale. Il campionato italiano è fermo, ma lo stop alle competizione europee non è ancora arrivato. La UEFA fatica a comunicare decisioni ufficiali e si continua a giocare. Oggi, quindi, si è svolta la solita seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Come riportato dal sito ufficiale del club, la squadra ha iniziato la sessione con attivazione a secco con circuito atletico specifico. Successivamente ci sono stati lavoro tecnico tattico e partita a campo grande. Chiusura con esercitazioni al tiro. Terapie e palestra per Nikola Maksimovic. Kevin Malcuit ha svolto lavoro personalizzato sul campo 2. Palestra e lavoro personalizzato per Eljif Elmas e Arkadiusz Milik. Alex Meret e Fernando Llorente hanno svolto parte di allenamento con la squadra e parte in palestra. Domani giornata di riposo per gli azzurri, ma probabilmente gli allenamenti saranno definitivamente interrotti a prescindere.