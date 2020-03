La UEFA rimanda le decisioni al 17 marzo: Barcellona-Napoli sempre in bilico

Dopo i primi casi di positività tra i giocatori, anche italiani come Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini, l’emergenza Coronavirus diventa più complicata da fronteggiare a livello internazionale. Anche in Europa, dunque, si va verso la sospensione dei campionati o, in alcuni casi, verso la disputa a porte chiuse. La situazione è estrema, ma la UEFA continua a prendere tempo. Si attendeva un comunicato da giorni ed è arrivato solo in queste ore, eppure non lascia ben sperare. L’organo internazionale ha confermato le partite di Europa League in programma per stasera, che dunque si svolgeranno regolarmente. Per la Champions League la decisione arriverà martedì prossimo, il 17 marzo, quello che dovrebbe essere il giorno di vigilia di Barcellona-Napoli. Una decisione sullo svolgimento di Champions, Europa League ed Europei sarà presa solo in quell’occasione, quando ci sarà una videoconferenza al riguardo. Al momento risulta impossibile, comunque, pensare di andare avanti in queste condizioni.