Calciomercato Napoli, l’emergenza del Coronavirus fa calare il prezzo di Kalidou Koulibaly

Lo stop al campionato riduce il prezzo del cartellino di un calciatore, in Serie A tra gli esempi lampanti proposti da La Gazzetta dello Sport c’è quello di Kalidou Koulibaly. Non poteva essere altrimenti, d’altronde. I club stanno soffrendo per i mancati incassi, utili anche per pagare gli ingaggi dei giocatori. Sarebbe stato davvero ingenuo pensare che il calciomercato sarebbe potuto proseguire come se non fosse successo assolutamente niente. In tanti sono fermi e non potranno giocare a lungo. Il mondo del calcio dovrà adeguarsi all’emergenza del Coronavirus, volente o nolente.

Complice una stagione ben al di sotto delle aspettative, il difensore senegalese del Napoli che in estate valeva oltre 100 milioni di Euro starebbe vedendo già deprezzato il proprio cartellino. Aurelio De Laurentiis aveva rifiutato offerte ingenti negli ultimi mesi. Il valore del giocatore dovrebbe aggirarsi forse sugli 80 milioni di Euro, attualmente. La valutazione avrebbe conosciuto un calo improvviso anche per demeriti e partite poco convincenti dello stesso Kalidou Koulubaly.