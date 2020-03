CDS – “L’Italia chiude tutto! Europei nel caos”

“L’Italia chiude tutto! Europei nel caos” si legge in prima pagina sull’edizione di oggi del Corriere dello Sport. In Italia chiudono bar, negozi e ristoranti mentre è tutto in alto mare per quel che riguarda il calcio. In alto la notizia di Daniele Rugani, difensore della Juve, contagiato e dunque in quarantena. Il quotidiano propone anche un’intervista a Gian Piero Gasperini che dice: “Siamo la speranza” riferendosi al traguardo dei quarti di Champions League con la sua Atalanta. Intanto rimangono in dubbio il prosieguo di tutte le competizioni europee e soprattutto la manifestazione di Euro 2020. Anche il basket si è fermato. In NBA è stato trovato un caso di positività e a poco a poco tutti gli eventi sportivi del globo conosceranno battute d’arresto. Solo la UEFA e la FIFA stanno tardando ad esprimersi sull’emergenza del Coronavirus. Difficile pianificare anche il calciomercato, in queste condizioni. Molte valutazioni dovrebbero logicamente cambiare.