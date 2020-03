Serie A, lo juventino Massimo Giletti è sicuro: “Deve far fede la classifica all’ultima giornata”

Il campionato italiano continua a brancolare nel buio. Con lo stop che durerà almeno fino al 3 aprile, si sta comunque iniziando a pensare a soluzioni alternative per portare a dei verdetti definitivi per la stagione calcistica italiana. Un’ipotesi sarebbe quella di disputare dei play off tra le prime squadre in classifica, ma si potrebbe anche assegnare lo scudetto all’attuale capolista, evitando altre partite.

Il conduttore Tv Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro parlando proprio della delicata situazione che sta vivendo il nostro calcio per via dell’emergenza Coronavirus: “Non dobbiamo farci prendere dal panico. Ognuno di noi diventa responsabile. Playoff? Se si sospende il campionato, deve far fede la classifica all’ultima giornata. La proposta dei play off è interessante. Competizioni Europee? L’Uefa deve decidere e farlo in fretta. Il calcio non è bello a porte chiuse, ma se si va su questo provvedimento lo si deve fare ovunque”.