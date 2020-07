TUTTOSPORT – “Scudetto o via!”

“Scudetto o via!” è il titolo di apertura in prima pagina oggi su Tuttosport, dedicato a Maurizio Sarri. La Juventus verrà comunque rinnovata e ringiovanita, mentre il tecnico sarà confermato se vincerà il campionato. Da Sami Khedira a Gonzalo Higuain: ecco chi può partire a fine stagione. C’è spazio anche per l’altra sponda di Torino, con i granata che regalano spettacolo: “Gallo spaziale! Toro quasi salvo”. Ora il Toro è a +8 sul 18° posto che significa retrocessione. Il Napoli dovrà vedersela nel prossimo match contro un’altra formazione che deve salvarsi, come l’Udinese.

“Che poker! È seconda” è invece il titolo sull’Inter, vittoriosa per 4-0 sulla SPAL. Si parla anche della riapertura degli stadi ai tifosi, prevista per non prima di settembre.

