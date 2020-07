GAZZETTA – Alla Juventus sono “tutti sotto esame”

L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina soffermandosi sul momento della Juventus che, nonostante il primo posto in classifica, continua a mostrare diversi punti deboli, al punto da mettere “tutti sotto esame” compreso Maurizio Sarri. Spazio anche alla vittoria dell’Inter contro la SPAL e a quella del Torino nel segno di Andrea Belotti. Il Napoli è atteso da una gara al Friuli in cui cercherà di tornare alla vittoria.

Si registra tra l’altro un ulteriore rilancio del Napoli per provare a convincere Victor Osimhen a sposare la causa azzurra. Questa la notizia diffusa dalla rosea, che racconta di un Cristiano Giuntoli pronto ad offrire un ingaggio vicino ai 5 milioni all’attaccante classe ’98 del Lille. “Sirene inglesi. Sono quelle ventilate dall’agente sia al ragazzo (che rischia di perderci, se dovrà pagare doppie commissioni), facendogli intendere che in Premier potrebbe guadagnare molto di più. Prospettate anche al Napoli per alzare l’offerta sull’ingaggio. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli – sempre molto cauto sull’operazione, almeno all’esterno – ha mediato, alzando l’offerta ma senza far follie. Adesso siamo vicini ai 5 milioni netti a stagione fino al 2025. Sullo sfondo vengono agitati i fantasmi inglesi che si chiamano Liverpool e Manchester United”.

