Calciomercato Napoli: il Manchester City vuole Kalidou Koulibaly per 75 milioni, ma Aurelio De Laurentiis ne chiede 90

Il Manchester City non ha perso d’occhio Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferito dalla redazione di calciomercato.com, il club inglese allenato da Pep Guardiola arriverebbe ad offrire ben 75 milioni di Euro al Napoli per il difensore senegalese. Nonostante la proposta elevata, rimane ancora da convincere Aurelio De Laurentiis a calare le sue pretese per il cartellino. Il presidente azzurro, infatti, continuerebbe a chiedere somme più vicine ai 90 milioni. Il giocatore è rimasto in panchina contro il Bologna, ma dovrebbe tornare in campo contro l’Udinese. Chissà che queste ultime partite di campionato non servano da vetrina, dunque…

Invero, il City pensa anche a Lautaro Martinez dell’Inter, che però è già in trattativa con il Barcellona. Paul Pogba, per il quale si è parlato spesso di un ritorno alla Juventus, sembrerebbe invece sempre più vicino al rinnovo del contratto col Manchester United. Il Newcastle, infine, vuole riscattare dal Tottenham il difensore inglese Danny Rose, cercato dalla Lazio.

