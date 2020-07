Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli valuta 4 alternative a Victor Osimhen

Ci sarebbero ben 4 nomi da sondare sul taccuino di Cristiano Giuntoli nell’eventualità in cui dovesse saltare l’affare col Lille per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli. La questione dell’attaccante è stata analizzata anche sul Corriere dello Sport, che ribadisce come il piano B sarebbe quello che porta a Luka Jovic del Real Madrid, il quale potrebbe essere ceduto in prestito dai Blancos. In particolare, il serbo ha trovato poca fortuna nella sua prima stagione al Real, vincendo comunque la Liga. A tal proposito, secondo il quotidiano, le merengues sarebbero disposte a darlo così in prestito per farlo giocare con continuità. Il Napoli sta preparando la sfida con l’Udinese, ma non perde di vista il mercato.

Altre soluzioni per l’attacco sono quelle che portano a Sardar Azmoun dello Zenit, che costa 30 milioni, Alfredo Morelos dei Rangers e il solito Ciro Immobile. Va da sé che il bomber della Lazio rappresenta l’obiettivo più complicato da raggiungere.

