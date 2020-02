TUTTOSPORT – “Sarri rassicurato da Agnelli, ma…”

Il titolo principale dell’edizione odierna di Tuttosport è dedicato al momento bianconero, in particolare al futuro di Maurizio Sarri: “In un mese ti giochi la Juve. Sarri rassicurato da Agnelli, ma…”. Poi, spazio alla semifinale di Coppa Italia d’andata tra Inter e Napoli in programma stasera a San Siro: “Inter, torna Lautaro! Bivio Napoli”. C’è anche un’intervista al papà di Moreno Longo, nuovo tecnico granata che ha rimpiazzato l’ex mister azzurro Walter Mazzarri: “Mio figlio Moreno e il Toro”.

Per quanto riguarda il Napoli, quella contro l’Inter sarà chiaramente una delle partite più importanti dell’anno. Non ci sono storie. Vincere la Coppa Italia sarebbe una manna dal cielo, anche per rimpolpare quella bacheca che non viene rinnovata dal dicembre 2014. Gennaro Gattuso conta molto anche sui nuovi acquisti arrivati a gennaio. In particolare, Diego Demme sembra già il cocco dell’allenatore. Il redivivo Dries Mertens potrebbe rivelarsi fondamentale per raddrizzare la stagione, così da tornare a discutere serenamente del rinnovo.