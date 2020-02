CDS – “Prima semifinale, l’Inter sfida Napoli e Gennaro Gattuso per andare avanti”

L’apertura del Corriere dello Sport di oggi è dedicata all’impegno in Coppa Italia dei nerazzurri contro il Napoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia. “Punta la Juve. Prima semifinale, l’Inter sfida Napoli e Gattuso per andare avanti”. Poi il futuro della panchina bianconera: “Agnelli pronto a tutto per Guardiola. Voci dall’Inghilterra su una maxi-offerta dei bianconeri per il prossimo anno”. Intervista shock all’icona romanista Sebino Nela: “Ho visto in faccia la morte”.

Inter-Napoli si giocherà a San Siro. I partenopei disputeranno la gara di ritorno al San Paolo il 5 marzo. Per Gennaro Gattuso vincere la Coppa Italia potrebbe valere una riconferma sulla panchina del Napoli a dispetto di quanto scritto sul contratto. Il tecnico sarebbe certo di rimanere in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ma la classifica in campionato sembra sempre più compromessa. Il timore è che essendo la sfida con l’Inter basata su un doppio confronto, il Napoli possa sottovalutare troppo la partita di andata.