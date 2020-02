Napoli, niente ricorso per Arkadiusz Milik. Stop per l’arbitro Antonio Giua

Tiene ancora banco il caso della multa comminata ad Arkadiusz Milik dopo l’inesistente simulazione punita dall’arbitro Antonio Giua con il giallo durante Napoli-Lecce. 2.000 Euro che il polacco sarà costretto a pagare, nonostante la sua innocenza nell’episodio principale di domenica, conclamata a più riprese da diverse analisi e moviolisti. Non a caso, per l’arbitro è previsto uno stop di un paio di settimane. Resterà fermo per il prossimo weekend e con ogni probabilità anche per quello successivo, tornando poi come quarto uomo oppure al Var. Per quanto riguarda la situazione dell’attaccante azzurro, invece, il Napoli vorrebbe mantenere un profilo basso e proprio per questo non sembra ci sia intenzione di fare ricorso. Non si alimenteranno polemiche e l’attenzione non sarà spostata sul polacco. Adesso il Napoli deve concentrarsi sulla Coppa Italia senza rischiare di perdersi in alibi puerili. La situazione stagionale è potenzialmente critica e le prossime partite saranno fondamentali per tutti.