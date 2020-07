TUTTOSPORT – “Sarri, ora spiegaci”

“Sarri, ora spiegaci”. In apertura, l’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport dedica spazio al k.o. di ieri dei bianconeri. Festa Scudetto rinviata. Solito copione: Juve in vantaggio, poi le ennesime amnesie che consentono ad una super Udinese di ribaltare la gara. Alla “Vecchia Signora” servono tre punti per festeggiare il titolo.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



“Grazie, maestro”: il taglio alto è tutto per Sergio Vatta, volto storico del Torino scomparso nella giornata di ieri. Si è spento a 82 anni: ha reso grande il settore giovanile del Toro e forgiato campioni. E i suoi ragazzi lo ricordano con grande commozione: “Nessuno come lui”. Di spalla un approfondimento sull’anticipo in programma questa sera tra Milan e Atalanta: “Se Gasp vince piomba a meno tre”, il titolo del quotidiano. I nerazzurri hanno l’occasione di mettere pressione alla Juventus, ma Stefano Pioli vuole riscattare lo 0-5 dell’andata e festeggiare il rinnovo guadagnatosi a fatica con i rossoneri: “Questo è un altro Milan”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.